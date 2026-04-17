Allan em ação no duelo entre Botafogo e Racing (ARG), pela Sul-Americana - Vítor Silva / Botafogo

Allan em ação no duelo entre Botafogo e Racing (ARG), pela Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo

Publicado 17/04/2026 17:27 | Atualizado 17/04/2026 18:42

Rio - Volante do Botafogo , Allan avaliou as primeiras semanas de Franclim Carvalho à frente do elenco. O técnico foi contratado no início de abril, como o substituto de Martín Anselmi. Antes, o português já havia trabalhado no Glorioso como auxiliar de Artur Jorge, no ano histórico de 2024.

"Foi bem tranquilo, até porque ele já tinha trabalhado aqui, já conhecia alguns jogadores. Todos os treinadores que chegam são sempre muito bem recebidos, abraçados pelo grupo e pelas pessoas que trabalham no clube", declarou o meio-campista, em entrevista à 'Botafogo TV'.

"Acho que está sendo muito fácil para ele. Estamos tentando assimilar o quanto antes as suas ideias. É difícil para quem chega, é jogo atrás de jogo. Não tem muito tempo para trabalhar", completou.

Desde que assumiu o Alvinegro, Franclim Carvalho está invicto. Ao todo, soma dois empates, com Caracas (VEN) e Coritiba, e uma vitória, sobre o Racing (ARG). O próximo compromisso será contra a Chapecoense, neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe catarinense também será a adversária do Botafogo na quinta fase da Copa do Brasil. A ida acontecerá na terça-feira (21), às 17h, no Nilton Santos.

Outras respostas de Allan

. Jogos contra a Chapecoense: "Vai ser um jogo muito importante (no Brasileiro) para estudarmos a Chapecoense, que também vamos enfrentar na Copa do Brasil. Já vimos vídeos para entender onde podemos ser letais e onde precisamos tomar cuidado. Eles trocaram recentemente de treinador, então não temos tantas informações. Não sabemos muita coisa. Para terça-feira, teremos um pouco mais de noção. Vamos tentar vencer os dois jogos para manter a sequência de resultados positivos".

. Briga no meio-campo: "A disputa é muito boa para o treinador, para o clube. Alguns são mais velhos, outros mais jovens. Eu tento ajudar tanto dentro quanto fora de campo. É bom demais".



. Família alvinegra: "Em casa, são todos torcedores. Minha filha é bem intensa, me vejo um pouco criança nela. Bem competitiva, grita. É legal demais. Espero passar esse amor para eles, para que possam crescer torcendo pelo clube".

. Ambiente no Botafogo: "Todos aqui são incríveis, é um ambiente muito bom de trabalhar. O ambiente é muito leve, isso dá tranquilade para nós. É gostoso de trabalhar".