Rio - Em situações bem distintas na classificação, Chapecoense e Botafogo medem forças neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe da casa tenta quebrar um longo jejum para sair do Z-4, o Alvinegro busca embalar na competição nacional após o triunfo na Argentina.
Onde assistir?
A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).
Como chega a Chapecoense?
A situação da Chape é crítica e exige uma resposta imediata para evitar mais um rebaixamento. Na vice-lanterna com apenas 8 pontos conquistados, a equipe catarinense carrega um incômodo jejum: não vence no Brasileirão desde a rodada de estreia, quando bateu o Santos por 4 a 2. De lá para cá, o time acumulou resultados frustrantes, como a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR no último domingo (12).
O principal desafio da comissão técnica é destravar um ataque que tem se mostrado pouco efetivo, passando em branco inclusive no empate sem gols contra o Juventude pela Copa Sul-Sudeste, na última quarta-feira (15).
Como chega o Botafogo?
O Glorioso desembarca em Santa Catarina vivendo um momento de afirmação e embalado por um resultado heroico no cenário internacional, na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Racing, em plena Argentina. Agora, o desafio é transferir esse ímpeto para o Campeonato Brasileiro, onde o Alvinegro busca maior regularidade para alcançar o pelotão de frente.
Franclim Carvalho, no entanto, precisará lidar com ausências significativas: Chris Ramos, Marçal e Kaio Pantaleão permanecem sob cuidados do departamento médico. Em contrapartida, o setor ofensivo pode ganhar um reforço importante com o provável retorno de Joaquín Correa dentre os relacionados.
Chapecoense x Botafogo
Data e hora: 18/04/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP) Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor e Higor Meritão; Ênio, Italo e Bolasie. Técnico: Fábio Matias.
BOTAFOGO: Raul (Neto); Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Allan, Medina e Danilo; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
