Barboza está perto de trocar o Botafogo pelo Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Barboza está perto de trocar o Botafogo pelo PalmeirasVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/04/2026 23:00 | Atualizado 28/04/2026 23:07

Rio - Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, Barboza marcou o nome na história do Botafogo e se tornou um dos pilares do time nos últimos anos. Porém, a trajetória do zagueiro parece estar perto do fim. Em meio as conversas com o Palmeiras, o jogador admitiu que vive uma situação complexa e deixou o futuro em aberto, dando sinais de desgaste com o caos administrativo do Glorioso.

"É uma situação muito complexa. Não é fácil. Mas, hoje, eu sou jogador do Botafogo. No dia em que eu sair, todo mundo vai saber da minha boca, porque eu sempre fui um cara que vai de frente, não mente. O que acontece fora eu não decido, mas tenho muita coisa para falar. Até o momento, ainda sou jogador do Botafogo e vou seguir treinando, jogando da mesma maneira de sempre", disse à "ESPN".

Contratado em 2024, Barboza soma 119 jogos, quatro gols e quatro assistências com a camisa do Botafogo. O zagueiro, de 31 anos, atuou na vitória sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0, nesta terça-feira (28), no Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e pode ter feito o seu último jogo com a camisa alvinegra.

No início do ano, o Botafogo também negociou o volante Marlon Freitas com o Palmeiras. Além dele, outro grande nome do time que saiu foi Savarino, vendido ao Fluminense por uma compensação financeira e os direitos econômicos do volante Wallace Davi, que hoje é reserva no sub-20. Recentemente, Arthur foi negociado com o São Paulo. Por isso, o clima de incerteza toma conta dos bastidores.

Com o resultado, o Botafogo chegou a sete pontos e se isolou na liderança do Grupo E da Sul-Americana. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Remo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Já o próximo compromisso na competição continental será diante do Racing, da Argentina, dia 6, às 21h30, novamente em casa.