Danilo comemora gol pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Danilo comemora gol pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2026 11:30

Rio — O Botafogo pode perder um dos seus principais jogadores de 2026 durante a pausa para a Copa do Mundo. O volante Danilo, contratação mais cara da história do clube, está chamando a atenção do mercado e tem chances de sair do Glorioso, que atravessa uma crise financeira. Três clubes já sinalizaram interesse no jogador, segundo o "ge": Palmeiras, Fulham, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia.



O Fulham teria o desejo de fazer um investimento avaliado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 174 milhões), sendo 22 milhões (R$ 128 milhões) fixos e oito milhões (R$ 46 milhões) em metas. Já o Zenit consideraria investir o mesmo valor total, mas com 25 milhões de euros (R$ 146 milhões) de forma fixa. O Palmeiras estaria disposto a bancar valores semelhantes.

Danilo acumula nove gols e três assistências em 20 jogos. Ele é considerado um dos pilares da equipe do Botafogo e é um dos candidatos a ser convocado para a Copa do Mundo, o que pode valorizá-lo ainda mais no mercado.