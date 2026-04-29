Danilo com a bola no jogo contra o Internacional, no último sábado (25) - Vítor Silva / Botafogo

Danilo com a bola no jogo contra o Internacional, no último sábado (25)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2026 08:12





, como Palmeiras, que o revelou, Fulham, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, que têm o desejo de fazer investimentos na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 174 mihões) para bancarem o atleta. Rio — O Flamengo vai tentar a contratação do volante Danilo, do Botafogo, na próxima janela de transferências. O Rubro-Negro já conversa com os empresários do atleta, incluindo Giuliano Bertolucci, com quem o clube tem uma ótima relação, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. O meia também é monitorado por outras equipes , como Palmeiras, que o revelou, Fulham, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, que têm o desejo de fazer investimentos na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 174 mihões) para bancarem o atleta.

Danilo é considerado um dos pilares da equipe do Botafogo e um dos candidatos a ser convocado para a Copa do Mundo, o que pode valorizá-lo ainda mais no mercado.



O Flamengo enxerga potencial na contratação do jogador de 25 anos. O time tem nomes como Jorginho, Saúl, Pulgar e Paquetá à disposição para a posição. Já o Alvinegro atravessa uma crise financeira, o que pode facilitar a venda.