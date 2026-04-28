Ryan Roberto é uma das joias do Flamengo - Divulgação/Conmebol

Ryan Roberto é uma das joias do FlamengoDivulgação/Conmebol

Publicado 28/04/2026 22:50 | Atualizado 28/04/2026 22:53

Rio - Joia do Flamengo, Ryan Roberto pode ter um novo destino a partir da próxima janela de transferências. Destaque do time na campanha do vice-campeonato da Libertadores Sub-20 neste ano, o atacante entrou na mira do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, de acordo com o "ge".

O clube ucraniano apresentou uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 46,7 milhões) e abriu conversa com a diretoria Flamengo para contratar o atacante de 18 anos. Na última semana, o Rubro-Negro comprou mais 20% dos direitos econômicos do Ryan Roberto, por R$ 1,5 milhão.

Atualmente, o Flamengo tem 70% dos direitos econômicos da joia, enquanto os outros 30% pertencem ao Athletico-PR. A proposta do Shakhtar Donetsk é por 80% dos direitos. O Rubro-Negro venderia 50% dos direitos e e manteria 20% de olho em uma venda futura.

Natural de São Paulo, Ryan Roberto chegou ao Flamengo em 2023 depois de atuar três anos na base do Athletico-PR. O atacante tem dois jogos no time profissional e tem contrato até março de 2027. Sem acordo pela renovação, o Rubro-Negro vê a negociação como uma boa alternativa.