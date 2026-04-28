O Flamengo divulgou a lista de relacionados que viajam nesta terça-feira (28) para a Argentina, onde enfrenta o Estudiantes, pela Libertadores. Léo Pereira é a principal ausência para a partida de quarta (29), às 21h30 (de Brasília).
O zagueiro está fora devido a um corte profundo na canela esquerda que sofreu na goleada do Rubro-Negro por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Segundo o clube, ele precisou levar pontos e não pode jogar por causa do processo de cicatrização na perna.
Além de Léo Pereira, Erick Pulgar e Lucas Paquetá continuam fora devido a problemas físicos. O volante chileno ainda realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física.
Já o camisa 20 segue cronograma do departamento médico para evitar que o edema muscular na coxa esquerda evolua para lesão. Os dois ainda têm mais um período de tratamento até que voltem a ficar à disposição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.