Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do Urubu - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 28/04/2026 13:37

O Flamengo divulgou a lista de relacionados que viajam nesta terça-feira (28) para a Argentina, onde enfrenta o Estudiantes, pela Libertadores. Léo Pereira é a principal ausência para a partida de quarta (29), às 21h30 (de Brasília).



O zagueiro está fora devido a um corte profundo na canela esquerda que sofreu na goleada do Rubro-Negro por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Segundo o clube, ele precisou levar pontos e não pode jogar por causa do processo de cicatrização na perna.



Além de Léo Pereira, Erick Pulgar e Lucas Paquetá continuam fora devido a problemas físicos. O volante chileno ainda realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física.



Já o camisa 20 segue cronograma do departamento médico para evitar que o edema muscular na coxa esquerda evolua para lesão. Os dois ainda têm mais um período de tratamento até que voltem a ficar à disposição.

Os relacionados do Flamengo

- Alex Sandro

- Andrew

- Ayrton Lucas

- Bruno Henrique

- Carrascal

- Danilo

- De Arrascaeta

- De La Cruz

- Dyogo Alves

- Emerson Royal

- Everton Cebolinha

- Evertton Araujo

- Guillermo Varela

- Jorginho

- Luiz Araujo

- Léo Ortiz

- Pedro

- Plata

- Rossi

- Samuel Lino

- Saúl

- Vitão

- Wallace Yan

Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Estudiantes pela Libertadores! pic.twitter.com/adywqvJeyH — Flamengo (@Flamengo) April 28, 2026