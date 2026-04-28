Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo

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O Flamengo divulgou a lista de relacionados que viajam nesta terça-feira (28) para a Argentina, onde enfrenta o Estudiantes, pela Libertadores. Léo Pereira é a principal ausência para a partida de quarta (29), às 21h30 (de Brasília).
O zagueiro está fora devido a um corte profundo na canela esquerda que sofreu na goleada do Rubro-Negro por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Segundo o clube, ele precisou levar pontos e não pode jogar por causa do processo de cicatrização na perna.
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Além de Léo Pereira, Erick Pulgar e Lucas Paquetá continuam fora devido a problemas físicos. O volante chileno ainda realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física.
Já o camisa 20 segue cronograma do departamento médico para evitar que o edema muscular na coxa esquerda evolua para lesão. Os dois ainda têm mais um período de tratamento até que voltem a ficar à disposição.
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Os relacionados do Flamengo

- Alex Sandro
- Andrew
- Ayrton Lucas
- Bruno Henrique
- Carrascal
- Danilo
- De Arrascaeta
- De La Cruz
- Dyogo Alves
- Emerson Royal
- Everton Cebolinha
- Evertton Araujo
- Guillermo Varela
- Jorginho
- Luiz Araujo
- Léo Ortiz
- Pedro
- Plata
- Rossi
- Samuel Lino
- Saúl
- Vitão
- Wallace Yan
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Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do Urubu
Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do Urubu