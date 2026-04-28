Avião de Neymar é personalizado e pode realizar viagens entre continentes - Reprodução de Instagram

Avião de Neymar é personalizado e pode realizar viagens entre continentesReprodução de Instagram

Publicado 28/04/2026 12:23

O novo avião de Neymar tem chamado a atenção no Aeroporto Costa Esmeralda, no município de Porto Belo (SC). Utilizado pelo jogador e pela família que visita o local para tratar de negócios, a aeronave está avaliada entre 40 milhões de dólares a 45 milhões de dólares (aproximadamente entre R$ 200 milhões a R$ 225 milhões).



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O jato, modelo o Dassault Falcon 900LX, foi personalizado com a marca NJR e possui muitas comodidades. Entre eles a autonomia de 8.800 quilômetros, o que permite viagem entre continentes. Ou seja, da América do Sul para a Europa, por exemplo.



A aeronave pode atingir velocidades próximas de 1.000 km/h e ainda possui três motores. A capacidade é de até 14 passageiros, que têm à disposição três ambientes no espaço.



No avião de Neymar, as poltronas se transformam em camas, há uma pequena cozinha, além de isolamento acústico e internet.

Por causa do tamanho (tem 20,2 metros de comprimento, envergadura de cerca de 21,4 metros e mais de 7,5 metros de altura), o jato precisa ficar do lado de fora do hangar do Aeroporto Costa Esmeralda.