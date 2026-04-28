Avião de Neymar é personalizado e pode realizar viagens entre continentesReprodução de Instagram
Veja imagens do avião de Neymar, avaliado em mais de R$ 200 milhões
Jato personalizado do jogador pode fazer viagem entre continentes e possui três ambientes
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