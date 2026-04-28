Rodrygo e Militão jogam juntos no Real MadridMichael Regan / Getty Images via AFP

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Espanha - Rodrygo mandou um recado para Militão, que se machucou, precisou passar por cirurgia na coxa esquerda e não poderá disputar a Copa do Mundo. O zagueiro só voltará aos gramados em outubro, o que acaba com as chances de entrar em campo no torneio.
"Sei exatamente o seu sentimento nesse momento, mas estaremos juntos como sempre, irmão!", escreveu o atacante, outro que está fora do Mundial, nas redes sociais. 
Militão se lesionou na vitória do Real Madrid sobre o Alavés, no dia 21 de abril, pelo Campeonato Espanhol. Já Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito na derrota para o Getafe, no dia 2 de março, também pela competição nacional. Ele foi operado e ficará longe dos gramados por cerca de oito meses.
Os dois eram considerados nomes certos na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. A relação final será divulgada no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã.

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Mensagem de Rodrygo para Militão, nas redes sociais - Reprodução / Instagram @rodrygogoes
Mensagem de Rodrygo para Militão, nas redes sociaisReprodução / Instagram @rodrygogoes

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Rodrygo e Militão jogam juntos no Real Madrid
Mensagem de Rodrygo para Militão, nas redes sociais