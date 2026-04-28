Duplas formada por Castillo e John Kennedy virou opção tática do Fluminense nos segundos tempos dos jogos - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Duplas formada por Castillo e John Kennedy virou opção tática do Fluminense nos segundos tempos dos jogosMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/04/2026 10:43

Nas últimas quatro partidas, o técnico Luis Zubeldía tem mudado taticamente no segundo tempo deixando os dois juntos em campo, algo que tende a se tornar comum a partir de agora.

Fluminense conta com um revezamento entre Castillo e John Kennedy como centroavante da equipe titular, mas os dois também têm jogado juntos., o técnico Luis Zubeldía tem mudado taticamente no segundo tempo deixando, algo que tende a se tornar comum a partir de agora.

"Creio que eles estão dando mensagem que são complementares, que se entendem. Jogar com dois atacantes gera um vazio na parte central, onde joga um meia-atacante. Com dois atacantes, um deles tem que ocupar esse espaço. O Lanús, há um tempo, jogava assim, quando o Flaco López era de lá. E mesmo assim os dois atacantes foram os artilheiros", avaliou Zubeldía.



Antes um dos atacantes era o titular e o reserva entrava em seu lugar no segundo tempo. Só que, contra Independiente Rivadávia, Santos, Operário-PR e Chapecoense isso mudou e tem dado certa a nova opção tática.



Nessas quatro partidas, Castillo e John Kennedy marcaram três gols juntos em campo: dois na virada sobre o Santos, por 3 a 2, e o da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense. Diante do desempenho, Zubeldía já admite utilizá-los mais vezes, mas ainda precisa de ajustes para tornar a opção tática mais frequente.



"A complementação entre os dois é muito importante. Se eu acelero esta situação acaba sendo ruim. Pouco a pouco vou fazer, colocando os dois juntos, a ideia é que eles vão ganhando minutos para serem titulares ou jogarem juntos no decorrer. Mas o importante é que eles são complementares", analisou.