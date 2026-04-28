Duplas formada por Castillo e John Kennedy virou opção tática do Fluminense nos segundos tempos dos jogosMarcelo Gonçalves / Fluminense
Castillo e John Kennedy vão de concorrentes a dupla de ataque do Fluminense
Zubeldía aposta em atacantes jogando juntos nas últimas partidas e quer repetir mais vezes
Com pontos no nariz, John Kennedy treina de máscara mas não preocupa para Libertadores
Atacante, de 23 anos, é o artilheiro do Tricolor no ano
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Tricolor disputa na quinta-feira a terceira partida e busca a primeira vitória na edição de 2026
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Ideia é que transferência seja feita sem turbulências, para preservar o status de ídolo do jogador no clube mineiro
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Jogador, de 28 anos, não atua desde fevereiro
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John Kennedy emplaca sequência de gols decisivos e aumenta fama no Fluminense
Herói da Libertadores fez a maioria dos gols no segundo tempo
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