Nonato em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Nonato em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/04/2026 14:22

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense, o volante Nonato, de 28 anos, participou do treino do clube carioca, nesta terça-feira (dia 28) e está perto de voltar a ficar à disposição de Luís Zubeldía. O retorno vem em boa hora, já que o setor do meio-campo tricolor vem passando por problemas.

O Fluminense está sem Lucho Acosta, que se lesionou no joelho esquerdo no último dia 13. A tendência é que o apoiador volte a jogar no meio de maio. Ele desfalcou o clube das Laranjeiras nas últimas partidas.

A nova lesão foi de Martinelli. O volante, de 24 anos, tem um edema de grau 3 no músculo retofemoral anterior da coxa esquerda. A tendência é que o atleta só volte a jogar depois da Copa do Mundo.

Nonato não atua desde o dia 22 de fevereiro, quando o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Na ocasião, o volante teve uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. Porém, o atleta sofreu uma entorse no tornozelo direito, no dia 18 de março, e não voltou aos gramados.

Nonato era titular da equipe de Luís Zubeldía no momento em que se lesionou. O volante tem vivido uma situação delicada com muitas contusões no Fluminense na atual temporada.