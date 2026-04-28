Nonato em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Nonato participa de treino e poder 'reforçar' meio-campo do Fluminense em momento delicado
Jogador, de 28 anos, não atua desde fevereiro
Com pontos no nariz, John Kennedy treina de máscara mas não preocupa para Libertadores
Atacante, de 23 anos, é o artilheiro do Tricolor no ano
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Ideia é que transferência seja feita sem turbulências, para preservar o status de ídolo do jogador no clube mineiro
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Herói da Libertadores fez a maioria dos gols no segundo tempo
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