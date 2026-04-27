John Kennedy fez o gol da vitória do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

John Kennedy fez o gol da vitória do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/04/2026 21:00 | Atualizado 27/04/2026 21:01

Rio - Não é de hoje que John Kennedy tem fama de decisivo no Fluminense. Herói do título da Libertadores de 2023, o camisa 9 marcou quase 80% dos seus gols com a camisa tricolor no segundo tempo. O roteiro se repetiu na vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1 , no último domingo (26), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

De herói do título da Libertadores de 2023 à vilão na eliminação na semifinal da Copa do Brasil de 2025, John Kennedy virou a página e mudou a postura em 2026. O centroavante antecipou o retorno e jogou desde o início do Carioca com o time alternativo, dando sinais de amadurecimento e evoluindo a cada jogo. Nem mesmo a chegada de concorrência abalou.

Nos últimos cinco jogos no Brasileirão, John Kennedy marcou quatro gols. O camisa 9 foi responsável direto por oito pontos conquistados pelo Fluminense na competição, sendo sete deles nos últimos 12 em disputa. Na sequência em questão, fez o gol do empate com o Coritiba (1 a 1) e das vitórias sobre o Santos (3 a 2) e Chapecoense (2 a 1).

A chegada de concorrência também parece ter ajudado a John Kennedy se desenvolver. Maior contratação da história do Fluminense, Rodrigo Castillo estreou no dia 12 de março. De lá para cá, John Kennedy viveu o melhor momento. No mesmo período, o argentino também mostrou serviço e fez três gols, sendo responsável direto pelos três pontos contra o Atlético-MG (1 a 0).

Revelado no Fluminense, John Kennedy subiu para o profissional em 2021. Desde então, soma 157 jogos, 32 gols e cinco assistências. Ele entrou para a história tricolor após marcar o gol do título da Libertadores de 2023. Na temporada atual, são nove gols e uma assistência em 25 jogos. No Brasileirão, marcou seis vezes e está na disputa pela artilharia, atrás de Viveros (8), Pedro, Danilo e Carlos Vinícius (7).