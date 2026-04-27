Hulk em treino no último sábado (25) - Daniela Veiga / Atlético-MG

Hulk em treino no último sábado (25)Daniela Veiga / Atlético-MG

Publicado 27/04/2026 14:04

Rio — O atacante Hulk, do Atlético-MG, treinou separado do elenco na manhã desta segunda-feira (27), na Cidade do Galo, e participará de uma reunião com o seu estafe e a direção do clube para definir o futuro, conforme a rádio "Itatiaia". O jogador está em negociações com o Fluminense.



O atleta foi cortado do jogo do Flamengo deste domingo (26) para não completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro pelo time mineiro, o que o impossibilitaria de fechar com outro time. A expectativa do Tricolor é fechar o acordo ainda nesta semana.

No começo do ano, Hulk esteve bem perto de deixar o Atlético-MG e acertar com o Fluminense. Porém, o Galo acabou não liberando o veterano e o Tricolor buscou a contratação de Rodrigo Castillo, do Lanús, para o setor.

O atacante tem 39 anos e é um dos maiores ídolos da história do clube mineiro, onde joga desde 2021, com 140 gols e 56 assistências em 309 jogos. Com a camisa alvinegra, ele conquistou Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e cinco Campeonatos Mineiros.