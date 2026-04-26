Zubeldía na vitória do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

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Rio - O Fluminense assustou seus torcedores, mas derrotou a Chapecoense por 2 a 1, no Maracanã, neste domingo (dia 26), pelo Campeonato Brasileiro. Ao analisar o rendimento dos seus jogadores, Luis Zubeldía reforçou o domínio que o Tricolor teve durante toda a partida.
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"Ganhamos bem, do início ao fim. Tivemos um domínio quase absoluto. Depois, (o jogo) se complicou por coisas que são do futebol. Às vezes, você tem possibilidades, estatísticas e recursos para liquidar um jogo e não consegue, o rival fica a um gol de empatar e te complicar. Foi o que aconteceu. Repito que tivemos um domínio absoluto. Se você ganha tendo um domínio quase absoluto é melhor, como foi hoje. E se ganha goleando, é muito melhor, ganhando por mais de um gol. Do que estou falando, ganhar, ganhar jogando bem e golear, nos faltou fazer mais gols para não sofrermos. Creio que era o mais justo, o que mais cabia em relação ao resultado", disse.
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O susto aconteceu porque depois de abrir o placar no começo do segundo tempo, o Fluminense levou o empate aos 34 minutos da etapa final. No fim, John Kennedy deu a vitória para o Tricolor. Zubeldía projetou o próximo desafio do Tricolor pela Libertadores na próxima quinta-feira (dia 30), contra o Bolívar, em La Paz.
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"Sim, é um contexto diferente. Vamos tratar de nos adaptar com o que melhor possamos. Há situações importantes na altitude. Não tive oportunidade de dirigir equipes a 3.600m, mas em lugares como contra LDU, a 2.800m. Há sempre algumas dicas, como controlar a bola, não correr mais do que a conta, os chutes ao gol de meia distâncias, há situações para que se sinta um pouco menos, mas a altitude sempre se sente. O segredo é conviver com essa situação", concluiu.