Zubeldía na vitória do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Zubeldía aponta 'domínio absoluto' do Fluminense em vitória magra no Maracanã
Argentino também projetou partida em La Paz pela Libertadores
Zubeldía aponta 'domínio absoluto' do Fluminense em vitória magra no Maracanã
Argentino também projetou partida em La Paz pela Libertadores
Fluminense volta a negociar a contratação de Hulk
Jogador, de 39 anos, foi liberado de partida do Atlético-MG
John Kennedy celebra gol decisivo contra a Chape: 'Sempre importante'
Atacante, de 23 anos, começou no banco e entrou no fim da partida
Fluminense leva susto da Chape, mas John Kennedy decide novamente e dá vitória ao Tricolor
Clube carioca perdeu muitas oportunidades no Maracanã
Com Savarino de volta, Zubeldía confirma escalação do Fluminense contra a Chape
Equipes entram em campo neste domingo no Maracanã
Fluminense confirma exames de Martinelli e aguarda resultados nesta segunda-feira
Jogador, de 24 anos, sofreu lesão na coxa esquerda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.