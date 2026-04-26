Martinelli sofreu lesão importante - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Martinelli sofreu lesão importanteMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/04/2026 16:18 | Atualizado 26/04/2026 16:20

Rio - O Fluminense vem tratando com muita cautela a situação do volante Martinelli, de 24 anos. O Tricolor afirmou que o jogador realizou exames médicos para saber a gravidade da lesão na coxa esquerda, porém, o resultado só será conhecido pelo clube carioca na próxima segunda-feira (dia 27).

"Fluminense informa que o meia foi submetido a exames de imagem na coxa esquerda neste sábado, após chegar de viagem na sexta. O departamento médico aguarda laudo completo do exame, que será entregue ao clube na segunda-feira, para divulgar o diagnóstico definitivo da lesão", escreveu o Fluminense em nota oficial.

A situação vem preocupando o Fluminense, que já perdeu uma peça importante no meio campo. Lucho Acosta sofreu uma lesão no joelho esquerdo e só deverá voltar aos gramados no meio de maio. Os dois são peças fundamentais no setor do clube carioca.

Martinelli se lesionou ao levar a pior em uma dividida com Caio Dantas, atacante do Operário, de Ponta Grossa, na estreia do Fluminense pela Copa do Brasil. O volante teve que sair de maca com apenas oito minutos do primeiro tempo.

Revelado pelo Fluminense, Martinelli é considerado peça fundamental do clube carioca deste da temporada passada. Em 2026, ele entrou em campo em 22 partidas pelo Tricolor.