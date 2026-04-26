Jefferson Savarino volta ao time do Fluminense após ser poupado - Lucas Merçon / Fluminense

Jefferson Savarino volta ao time do Fluminense após ser poupadoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/04/2026 12:14

Fluminense x Chapecoense acontece neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é importante para o Tricolor seguir firme na luta pelo título do Brasileirão, enquanto a equipe catarinense tenta deixar o último lugar na tabela



Onde assistir a Fluminense x Chapecoense



A partida terá transmissão de Record (TV aberta), Cazé TV (Youtube) e Premiere (pay per view).



Provável escalação do Tricolor



Com 23 pontos, a seis do líder Palmeiras, o time de Luis Zubeldía busca uma nova sequência de vitórias após superar o Santos na última rodada. Para isso, o técnico conta com os retornos de Bernal e Savarino, poupados na Copa do Brasil.



Por outro lado, tem o desfalque de Martinelli, com lesão na coxa esquerda. Outra peça importante no meio de campo, Lucho Acosta segue fora em recuperação de lesão no joelho esquerdo.



Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Savarino; Canobbio, Serna e Castillo.



Como deve jogar a Chape



O time de Fábio Matias segue seu calvário e vem de três derrotas seguidas. Sem ainda ter pontuado no Brasileirão desde que assumiu, o técnico deve repetir a escalação na derrota para o Botafogo, pela Copa do Brasil



Isso porque ele segue sem poder contar com Bolasie, com desgaste físico, e Italo, que se recupera de um estiramento na coxa direita.



A provável escalação da Chapecoense é: Anderson; Victor Caetano, Rafael Thyere, Eduardo Doma, Marcos Vinícius, Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão, Jean Carlos; Marcinho e Garcez.



A arbitragem no Maracanã



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)