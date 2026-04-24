Zubeldía ficou na bronca com a qualidade do gramado do Estádio Germano Krüger, do Operário-PRMarcelo Gonçalves / Fluminense
Zubeldía reclama de gramado em empate do Fluminense: 'Muito difícil de jogar'
Técnico ainda ressalta que qualidade do campo coloca jogadores sob risco de lesão
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Partida será nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger
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