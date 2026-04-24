Zubeldía ficou na bronca com a qualidade do gramado do Estádio Germano Krüger, do Operário-PR - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Zubeldía ficou na bronca com a qualidade do gramado do Estádio Germano Krüger, do Operário-PRMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/04/2026 00:05 | Atualizado 24/04/2026 00:21



O Fluminense não teve boa atuação no 0 a 0 com o Operário-PR e Luis Zubeldía apontou o péssimo estado do gramado do Estádio Germano Krüger, em ponta Grossa, como um dos motivos. O técnico entende que o estilo de jogo do time, de troca de passes, foi prejudicado e fez um alerta sobre o risco de lesões, como aconteceu com Martinelli no início da partida.

"A reflexão que faço hoje é que numa partida que representa a Copa do Brasil, que tem a organização boa, se apresentamos gramados assim não estamos cuidando do jogador. Era muito difícil fazer o futebol que nós podemos fazer. Os gramados precisam estar a favor da saúde de jogador. Depois falamos de espetáculo", disse.

Zubeldía ainda citou a lesão de Martinelli, aos cinco minutos de jogo, como consequência da qualidade do campo.

"A organização não pode apresentar um gramado assim, porque corre risco de lesão. Como aconteceu aos cinco minutos de um jogador superimportante com Martinelli, que não se machuca nunca", afirmou o técnico tricolor, que avaliou a lesão do volante:

"Este tipo de gramado te faz ter que fazer movimentos involuntários, em que tem que controlar a bola. Corre-se risco de um jogador ter dificuldades físicas. Há coisas evitáveis e a de hoje poderia ter sido evitada porque não foi boa para nenhuma das partes".

A organização não pode apresentar um gramado assim, porque corre risco de lesão, como aconteceu aos cinco minutos com Martinelli, que não se machuca nunca", disse.

Por fim, o técnico sugeriu que a CBF trabalhe para vetar estádios com gramado ruim. Vale lembrar que o Operário-PR recebeu uma proposta financeira para jogar em outro local, mas fez questão de receber o Fluminense em seu estádio.

"Havia tempo para analisar se o gramado estava de acordo para uma partida importante como essa e organizar em outro campo para ser justo aos dois times. Não se podia trocar passe, não se podia ter situações no último terço. Foi muito difícil jogar em um gramado assim".



