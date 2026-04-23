Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/04/2026 08:35 | Atualizado 23/04/2026 09:21

Rio - Operário-PR e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Enquanto o atual bicampeão paranaense tenta aproveitar o fator casa após superar três fases preliminares, o Tricolor estreia na competição com um time alternativo em busca de seu segundo título.



Onde assistir?



A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

Como chega o Operário-PR?

O Operário-PR trata a partida como uma das mais importantes de sua temporada. Para chegar à quinta fase, o "Fantasma" eliminou Betim, Capital-DF e Londrina, mostrando consistência em jogos eliminatórios. A equipe aposta na força do Germano Krüger, local onde ainda não perdeu na temporada (cinco vitórias e seis empates), para segurar o ímpeto do ataque tricolor e largar na frente pela disputa da vaga.

Na Série B, o time ocupa a oitava colocação e defendia uma invencibilidade de 19 jogos até a derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, fora de casa. O técnico tem dúvidas no ataque, já que Pablo se recupera de uma contratura na coxa; caso ele não atue, Caio Dantas assume a posição.

Como chega o Fluminense?

O Fluminense chega ao Paraná com o moral elevado após a vitória por 3 a 2 sobre o Santos, na Vila Belmiro. O resultado encerrou um jejum de quatro partidas e manteve a equipe de Luis Zubeldía na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Agora, o foco se divide entre a maratona de jogos que inclui a Libertadores e o início da caminhada no mata-mata nacional.

Devido ao calendário apertado, Zubeldía deve promover mudanças na equipe titular. O zagueiro Julián Millán ganha oportunidade no time principal, e jogadores como Savarino e Bernal nem viajaram a Ponta Grossa. A gestão do elenco será fundamental para suportar o desgaste físico e tentar construir uma vantagem para o jogo da volta no Maracanã.

Operário-PR x Fluminense

Data e hora: 23/04/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



OPERÁRIO-PR: Elias; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas (Pablo) e Berto. Técnico: Luizinho Lopes.



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Alisson); Serna, Canobbio e Castillo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

