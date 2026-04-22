Rio — O atacante Riquelme Felipe, do Fluminense, entrou em campo na partida contra o Santos do último domingo (19) para substituir Savarino, que teve câimbras, faltando pouco mais de 10 minutos para o fim do jogo. O jogador, no entanto, conseguiu ter uma boa atuação, puxando contra-ataques e recuperando bolas do time paulista.
Ele também participou da jogada em que o Tricolor marcou o gol da vitória, aos 40 minutos do segundo tempo, dando um passe para o cruzamento de Guga. Com isso, Riquelme pode passar a ser mais utilizado na equipe principal.
O atleta de apenas 19 anos não era relacionado para um jogo desde o último dia 22 de janeiro, com o Nova Iguaçu. Em todo o ano de 2026, ele foi titular contra Madureira e Boavista, pelo Campeonato Carioca. Já em 2025, ele chegou a receber mais oportunidades, saindo do banco em jogos do Brasileirão e Copa Sul-Americana.
Revelado em janeiro de 2025, Riquelme Felipe tem contrato com o Fluminense válido até agosto de 2030. Ele acumula passagens pelas categorias sub-17 e sub-20 da seleção brasileira.
O Tricolor volta a campo para enfrentar o Operário nesta quinta-feira (23), no Paraná, pela quinta fase da Copa do Brasil.
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