Entrevista coletiva de Luis Zubeldía - Lucas Merçon/Fluminense FC

Entrevista coletiva de Luis ZubeldíaLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/04/2026 20:54 | Atualizado 19/04/2026 20:54

Zubeldía valorizou a mentalidade do Fluminense na vitória sobre o Santos por 3 a 2 na Vila Belmiro, neste domingo (19), pelo Brasileirão. O treinador destacou que o time sempre pensou em ganhar e não em sustentar o empate. Ele também explicou a escolha por Guga, que foi titular no lugar de Samuel Xavier e brilhou com duas assistências.

"Samuel (Xavier) vinha de três jogos consecutivos. Guga estava mais descansado mental e fisicamente. Parecia que era a partida para que Guga pudesse dobrar junto com Savarino, entendendo que seria uma partida com idas e voltas. Por isso a participação de Guga, deu duas assistências. Terminou sendo uma grande partida".

"Apesar de ser de ida e volta, dividido, ficamos duas vezes atrás, pudemos responder animicamente. Sempre pensando em ganhar e não em sustentar resultado. Ganhar era a única opção. Se acabasse empatando, o ponto de visitante não é mau. A mentalidade da equipe foi sempre ganhar".

O treinador também abordou a escolha por dois centroavantes. Rodrigo Castillo foi titular e John Kennedy entrou quando o Flu perdia por 2 a 1, durante o segundo tempo, na vaga do meio-campista Alisson.

Castillo marcou para deixar a partida empatada em 2 a 2. Já na reta final da partida, John Kennedy garantiu a virada tricolor.

"O que acontece é que antes do gol de 2 a 1 do Santos, já estava em nossa cabeça fazer a mudança para dois centroavantes. É um recurso para mim sempre bom. Usei para empatar com o Coritiba com Germán (Cano) e John (Kennedy). Depois fizemos com o Independiente Rivadavia, agora fizemos de novo".