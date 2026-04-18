Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro tem sido o principal alvo das críticas da torcidaMarina Garcia / Fluminense FC

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Rio - A torcida do Fluminense voltou a protestar neste sábado (18), na sede das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Cerca de 50 tricolores marcaram presença no local para cobrar a diretoria, os jogadores e a comissão técnica.

Antes, um grupo de pessoas já havia ido ao CT Carlos Castilho, na quinta-feira (16).
Os torcedores estão insatisfeitos não só com o mau momento do time, mas também com o polêmico adiamento do clássico com o Flamengo, no fim de semana passado. Presidente do clube, Mattheus Montenegro tem sido o principal alvo das críticas. 
Em campo, o Fluminense já acumula quatro jogos sem vencer - Coritiba, Deportivo La Guaira (VEN), Flamengo e Independiente Rivadavia (ARG). O próximo compromisso será contra o Santos, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.