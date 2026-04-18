Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro tem sido o principal alvo das críticas da torcidaMarina Garcia / Fluminense FC
Antes, um grupo de pessoas já havia ido ao CT Carlos Castilho, na quinta-feira (16).
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