Torcedores do Fluminense protestaram no CT Carlos Castilho - Reprodução

Torcedores do Fluminense protestaram no CT Carlos CastilhoReprodução

Publicado 16/04/2026 18:55

Rio - Após a derrota para o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta última quarta-feira (15), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, os torcedores do Fluminense foram protestar no CT Carlos Castilho, nesta quinta (16). Um grupo com 40 pessoas abordou os jogadores do lado de fora do centro de treinamento e também protestou contra o presidente Mattheus Montenegro.

Os torcedores aguardaram a chegada dos jogadores para o treino, previsto para 16h (de Brasília), na porta do CT. O zagueiro Freytes foi um dos principais alvos e também foi questionado sobre a foto da sua mulher com torcedores do Independiente Rivadavia. Já o lateral-direito Guga foi questionado pela entrevista na zona mista em que disse que "ganhar sempre seria chato".

O lateral-direito Samuel Xavier, o volante Bernal e o atacante Germán Cano pararam para conversar com os jogadores e tentar amenizar a situação. O zagueiro Jemmes, por sua vez, ficou assustado e mal conseguiu falar. Recém-contratado, Millán foi questionado sobre ter retirado as fotos com a camisa do Fluminense do perfil nas redes sociais. Já Hércules foi abordado sobre a substituição no intervalo.

Após a cobrança na porta do CT, o grupo foi recebido em um dos campos do centro de treinamento para conversar com o presidente Mattheus Montenegro, o vice de futebol Ricardo Tenório e algumas lideranças do elenco. Entre os jogadores presentes na reunião estavam o lateral-direito Samuel Xavier, o lateral-esquerdo Renê, o volante Martinelli e o atacante Canobbio.

O Fluminense vive a pior turbulência sob o comando do técnico Zubeldía. Após 21 jogos de invencibilidade como mandante, o Tricolor das Laranjeiras amargou a segunda derrota consecutiva em casa. Além disso, há insatisfação com a decisão da diretoria, que aceitou adiar o clássico após um pedido do Flamengo por causa do atraso do voo da delegação na volta de Cusco, no Peru.