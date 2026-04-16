Guga em ação pelo Fluminense diante do Independiente Rivadavia (ARG), no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Theo Faria
Rio - Guga ressaltou a confiança no Fluminense para dar a volta por cima em busca da classificação ao mata-mata na Libertadores. O Tricolor se complicou ao perder por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia (ARG), de virada, na última quarta-feira (15), no Maracanã, mas o lateral-direito garantiu que não faltará empenho para reverter a situação.

"Temos totais condições de avançar. Fica o alerta, não podemos perder mais pontos bobos. A competição é muito rápida, às vezes não dá tempo de se recuperar. Que sirva de aprendizado. Não tem jogo fácil. Sabemos da qualidade do grupo, vínhamos entregando um bom futebol. Temos que nos fechar para voltar a trazer alegria para o torcedor", disse.

A derrota ampliou a sequência ruim - quatro jogos sem vencer - e aumentou a responsabilidade do elenco, que já vinha pressionado após o revés para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. "Estamos passando por uma oscilação. É difícil, mas sabíamos que este momento chegaria, a temporada é longa, tem muitos jogos", ponderou o defensor.

"Agora, temos que ter sabedoria para virar a chave o mais rapidamente possível. Precisamos trazer a confiança da torcida, voltar a fazer bons resultados", completou.

Polêmica no Fla-Flu

O adiamento do clássico com o Flamengo não foi problema para Guga, que garantiu que a mudança de data não interferiu em nada na derrota para o Independiente Rivadavia (ARG). Com a troca de sábado (11) para domingo (12), o Fluminense perdeu um dia de preparação para o confronto na Libertadores.

"Não muda muito. Um dia a mais, um dia a menos, estamos acostumados a não ter nenhum dia. O calendário é muito apertado. Todos gostaríamos da folga, mas não interfere. Não perdemos por cansaço e, sim, por outras situações que precisamos melhorar", avaliou o lateral-direito.

Situação na Libertadores e foco no Brasileiro

No torneio continental, o Fluminense soma um ponto e ocupa a última posição no Grupo C. O líder isolado é justamente o Independiente Rivadavia (ARG), com seis. O próximo compromisso será contra o Santos, domingo (19), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Tricolor é o quarto colocado na tabela, com 20 pontos.