Guga em ação pelo Fluminense diante do Independiente Rivadavia (ARG), no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
"Temos totais condições de avançar. Fica o alerta, não podemos perder mais pontos bobos. A competição é muito rápida, às vezes não dá tempo de se recuperar. Que sirva de aprendizado. Não tem jogo fácil. Sabemos da qualidade do grupo, vínhamos entregando um bom futebol. Temos que nos fechar para voltar a trazer alegria para o torcedor", disse.
A derrota ampliou a sequência ruim - quatro jogos sem vencer - e aumentou a responsabilidade do elenco, que já vinha pressionado após o revés para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. "Estamos passando por uma oscilação. É difícil, mas sabíamos que este momento chegaria, a temporada é longa, tem muitos jogos", ponderou o defensor.
"Agora, temos que ter sabedoria para virar a chave o mais rapidamente possível. Precisamos trazer a confiança da torcida, voltar a fazer bons resultados", completou.
Polêmica no Fla-Flu
"Não muda muito. Um dia a mais, um dia a menos, estamos acostumados a não ter nenhum dia. O calendário é muito apertado. Todos gostaríamos da folga, mas não interfere. Não perdemos por cansaço e, sim, por outras situações que precisamos melhorar", avaliou o lateral-direito.
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