Zubeldía é o técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Zubeldía é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 15/04/2026 17:49

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Independiente Rivadavia (ARG) nesta quarta-feira (15), a partir das 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. Lucho Acosta, Matheus Reis, Nonato, Germán Cano e Soteldo estão fora.

Lucho sofreu uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante o clássico com o Flamengo. Nonato, por sua vez, segue em tratamento por causa de uma entorse no tornozelo direito.

Matheus Reis se recupera de uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Germán Cano está com uma lesão grau 2 no músculo reto anterior da coxa direita.



Já Soteldo sentiu dores na posterior da coxa esquerda e foi retirado do jogo desta noite.

Veja a lista

Os relacionados para nossa estreia em casa na @LibertadoresBR! pic.twitter.com/vqfjKQv1ml — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 15, 2026

GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

DEFENSORES: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignacio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;

MEIO-CAMPISTAS: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Martinelli, Otávio e Paulo Henrique Ganso;

ATACANTES: Agustín Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Wesley Natã.