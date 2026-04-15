Zubeldía é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

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Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Independiente Rivadavia (ARG) nesta quarta-feira (15), a partir das 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. Lucho Acosta, Matheus Reis, Nonato, Germán Cano e Soteldo estão fora.
Lucho sofreu uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante o clássico com o Flamengo. Nonato, por sua vez, segue em tratamento por causa de uma entorse no tornozelo direito.
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Matheus Reis se recupera de uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Germán Cano está com uma lesão grau 2 no músculo reto anterior da coxa direita.
Já Soteldo sentiu dores na posterior da coxa esquerda e foi retirado do jogo desta noite.
Veja a lista
GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
DEFENSORES: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignacio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;
MEIO-CAMPISTAS: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Martinelli, Otávio e Paulo Henrique Ganso;
ATACANTES: Agustín Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Wesley Natã.