Zubeldía terá que apresentar solução para o meio-campo, devido a desfalque de Lucho Acosta - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía terá que apresentar solução para o meio-campo, devido a desfalque de Lucho AcostaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 15/04/2026 08:25

Rio — O Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela 2ª rodada do grupo C da Copa Libertadores. Depois de empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia, o Tricolor busca a primeira vitória no torneio com o apoio de sua torcida.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e ge tv (YouTube).

Como chega o Tricolor





Portanto, a escalação do Tricolor deve ser: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Savarino; Serna (Ganso), Canobbio e John Kennedy.



LEIA MAIS: O Fluminense terá um desfalque de peso para a partida: o meia Lucho Acosta se lesionou no jogo contra o Flamengo no último domingo (12) e o técnico Luis Zubeldía precisará escolher entre Ganso, Savarino ou Serna para substituí-lo.Portanto, a escalação do Tricolor deve ser: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Savarino; Serna (Ganso), Canobbio e John Kennedy.LEIA MAIS: Sensação da Argentina e estreante na Libertadores: conheça o Independiente Rivadavia, adversário do Fluminense

Provável escalação do Independiente Rivadavia

O clube argentino vem de cinco vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo um triunfo contra o Bolívar na estreia da Libertadores. O técnico Alfredo Berti deve mandar a campo o time titular.



Sendo assim, a equipe deve começar o jogo com a seguinte formação: Bolcato; Bonifacio, Costa (Villalba), Studer e Gómez; Fernadez, Bottari e Florentín; Sartori, Arce e Villa.

Arbitragem

Árbitro: Jhon Ospina (Colômbia)

Assistentes: Miguel Roldan (Colômbia) e Mary Blanco (Colômbia)

VAR: Franklin Congo (Equador)