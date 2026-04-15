Rio — O Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela 2ª rodada do grupo C da Copa Libertadores. Depois de empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia, o Tricolor busca a primeira vitória no torneio com o apoio de sua torcida.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e ge tv (YouTube).
Como chega o Tricolor
O Fluminense terá um desfalque de peso para a partida: o meia Lucho Acosta se lesionou no jogo contra o Flamengo no último domingo (12) e o técnico Luis Zubeldía precisará escolher entre Ganso, Savarino ou Serna para substituí-lo.
Portanto, a escalação do Tricolor deve ser: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Savarino; Serna (Ganso), Canobbio e John Kennedy.
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