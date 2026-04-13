Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, em coletivaMarina Garcia/Fluminense F.C.
Comentarista da Globo critica decisões da diretoria do Fluminense: 'Lambança'
Cria do Tricolor, ex-jogador rasgou o verbo sobre polêmicas do Fla-Flu
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Savarino encerra jejum e busca protagonismo no Fluminense
Venezuelano não marcava há dez jogos
Capitão do Fluminense, Samuel Xavier avalia adiamento do clássico com o Flamengo
Lateral-direito reforçou que os jogadores 'não tiveram voz nenhuma'
Fluminense perde invencibilidade como mandante e vive primeira turbulência com Zubeldía
Tricolor estava invicto há 21 jogos e tinha 100% de aproveitamento com o treinador no Brasileirão
Acosta vira dúvida depois de lesão; Savarino e Ganso podem disputar vaga
Argentino deixou o Maracanã com o joelho imobilizado
Luis Zubeldía assume culpa por atuação ruim em clássico: 'Responsável sou eu'
Treinador, no entanto, destacou garra da equipe, que saiu perdendo por 2 a 0, descontou com Savarino e pressionou no fim
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