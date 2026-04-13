Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, em coletiva - Marina Garcia/Fluminense F.C.

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, em coletivaMarina Garcia/Fluminense F.C.

Publicado 13/04/2026 16:23

Rio - Se tem Fla-Flu, tem polêmica. E o deste domingo (12) não foi diferente. O assunto da vez foi o adiamento do clássico, que seria no sábado (11), por conta do atraso no voo do Flamengo, que voltava da estreia da Libertadores no Peru. A decisão do Fluminense em aceitar o pedido do rival desagradou os torcedores e até alguns comentaristas, como Roger Flores.

Ex-jogador e revelado pelo Tricolor, Roger não poupou críticas aos dirigentes no programa 'Seleção Sportv': "Lambança do início ao fim a semana do Fluminense. Lambança, lambança, lambança. Inadmissível o que arrumou a diretoria do Fluminense pra esse fim de semana. Foi brincadeira o que o Fluminense fez", declarou.

O comentarista da Globo destacou o resultado do clássico e a atuação do Rubro-Negro como agravantes: "Com seu maior rival, com um time que não precisa de nada de ajuda, que tem todos seus méritos. O Flamengo fez o que tinha de fazer. Foi lá, ganhou o jogo, 'bom domingo, tchau e um abraço pra todo mundo'. Jogou melhor, podia ter ganhado de mais" disse.

"O Fluminense acordou faltando 20 minutos. Aí o treinador do Fluminense fez uma lambança. Começa errado, muda errado. Parece uma bola de neve. Uma semana que começa toda errada, com tudo que a gente viu. Aí o treinador escolhe mal, mexe mal", completou, criticando as substituições de Zubeldía e o rumo da equipe na partida.

Por fim, Roger aliviou a escolha do treinador por Savarino, mas discordou da demora para colocá-lo em campo: "Quando bota o jogador mais importante do time, faltando 20 minutos, o time consegue diminuir e levar uma expectativa de empate no fim de jogo", concluiu o comentarista da Globo.



Clássico e polêmicas à parte, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia-ARG, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor vem de empate na estreia e busca vencer para assumir a liderança do grupo C, que também conta com Deportivo La Guaira-VEN e Bolívar-BOL.