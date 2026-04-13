Samuel Xavier em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Samuel Xavier em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/04/2026 12:56

O jogo seria disputado no sábado (11), mas houve atraso no retorno do Flamengo ao Brasil depois de enfrentar o Cusco, no Peru, pela Libertadores, durante a semana passada. Assim, os rivais entraram em acordo e o embate aconteceu no domingo (12).

"Os jogadores não tiveram voz nenhuma. Foi decidido antes. Ficamos sabendo no dia seguinte que tinha adiado a partida, mas não cabe desculpa para nós. Sabemos que é muito difícil, claro, adiar uma partida no Campeonato Brasileiro, mas enfim, não cabe a nós se envolver nessa questão que é tão polêmica, mas isso é responsabilidade deles, e não nossa", iniciou o defensor.

"Na verdade, não era nem questão de pensar na folga, era pensando no jogo da Libertadores. Claro, teríamos um dia a mais para recuperar. Mas são coisas que não passam pelos jogadores, não podemos nem opinar sobre isso. Nosso papel é se colocar no jogo", completou.