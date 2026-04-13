Samuel Xavier em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rio - Capitão do Fluminense, Samuel Xavier comentou o adiamento do clássico com o Flamengo. Quem levou a melhor foi o Rubro-Negro, que venceu por 2 a 1, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o lateral-direito fez questão de ressaltar a falta de espaço para a opinião dos jogadores em relação à mudança da data. 
O jogo seria disputado no sábado (11), mas houve atraso no retorno do Flamengo ao Brasil depois de enfrentar o Cusco, no Peru, pela Libertadores, durante a semana passada. Assim, os rivais entraram em acordo e o embate aconteceu no domingo (12).
"Os jogadores não tiveram voz nenhuma. Foi decidido antes. Ficamos sabendo no dia seguinte que tinha adiado a partida, mas não cabe desculpa para nós. Sabemos que é muito difícil, claro, adiar uma partida no Campeonato Brasileiro, mas enfim, não cabe a nós se envolver nessa questão que é tão polêmica, mas isso é responsabilidade deles, e não nossa", iniciou o defensor. 
"Na verdade, não era nem questão de pensar na folga, era pensando no jogo da Libertadores. Claro, teríamos um dia a mais para recuperar. Mas são coisas que não passam pelos jogadores, não podemos nem opinar sobre isso. Nosso papel é se colocar no jogo", completou.
Agora, o Fluminense vira a chave para entrar em campo pelo torneio continental. O adversário será o Independiente Rivadavia (ARG), quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. 