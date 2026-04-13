Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 13/04/2026 17:37

Rio - O Fluminense terá um desfalque importante para a sequência da temporada. O meia Lucho Acosta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e desfalcará o time de três a quatro semanas. O problema físico é considerado grau 2 e ele realizará tratamento conservador.

Lucho Acosta se lesionou logo no primeiro minuto do clássico com o Flamengo, neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. O meia sofreu uma bolada no rosto e apagou, mas caiu de mal jeito e sofreu a lesão no joelho esquerdo. Ele tentou permanecer em campo, mas não conseguiu.

O meia argentino foi submetido a exames, na tarde desta segunda-feira (13), que detectaram a lesão. No clássico, Lucho Acosta foi substituído por Paulo Henrique Ganso. O técnico Luis Zubeldía ainda conta com o meia-atacante Savarino como opção para a posição, mas tem preferência em utilizá-lo na ponta.

Contratado no ano passado, Lucho Acosta custou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época) por 100% dos direitos junto ao FC Dallas, dos Estados Unidos. O jogador, de 32 anos, tem contrato até o fim de 2028. Ao todo, ele soma 42 jogos, seis gols e oito assistências com a camisa tricolor.