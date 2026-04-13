Savarino marcou o gol do Fluminense no jogo - Lucas Merçon / Fluminense

Savarino marcou o gol do Fluminense no jogoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/04/2026 16:20

Rio - Apesar da derrota no clássico contra o Flamengo , o Fluminense teve uma boa notícia. O meia Savarino, que começou no banco, marcou o gol tricolor e foi peça importante para a reação do time no segundo tempo. O venezuelano ainda busca protagonismo com a camisa verde, branco e grená, e vinha de uma sequência de atuações ruins, mas deu sinais de recuperação.

Foi 15º jogo de Savarino pelo Fluminense, sendo o nono como titular. O jogador, de 29 anos, foi poupado e começou no banco contra o Flamengo pelo Brasileirão por causa da condição física, mas entrou durante o segundo tempo e foi determinante para a reação. Além do gol marcado, o venezuelano criou outras boas oportunidades, como dois passes decisivos e outro chute perigoso.

Na temporada, Savarino soma quatro participações em gols com a camisa do Fluminense. O venezuelano tinha marcado na vitória sobre o Bangu por 1 a 0, nas quartas de final do Carioca, além de ter dado duas assistências na vitória sobre o Athletico-PR por 3 a 2, pela 6ª rodada do Brasileirão. O jogador, no entanto, amargava um jejum de dez partidas sem marcar.

O Fluminense desembolsou 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 23 milhões) para contratar Savarino, além de envolver o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. O atacante venezuelano assinou contrato até o fim de 2029. Revelado no Zulia, da Venezuela, ele teve passagens pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, além do Atlético-MG e Botafogo.