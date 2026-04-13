Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Rio - Técnico do Fluminense, Luis Zubeldía terá ao menos dois desfalques de peso para encarar o Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Martinelli e Canobbio receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, e precisarão cumprir suspensão automática diante do Peixe.
Além da dupla, Lucho Acosta é dúvida para a partida. O meia-atacante levou uma bolada no início do clássico com o Rubro-Negro, caiu de mau jeito e precisou ser substituído. Com suspeita de uma lesão no joelho esquerdo, ele deixou o estádio com a perna imobilizada e será reavaliado pelo departamento médico.
O jogo contra o Santos será no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O Tricolor precisa vencer para seguir firme na briga pelo topo da tabela. Neste momento, soma 20 pontos e ocupa a quarta posição. O líder é o Palmeiras, com 26. 
Antes de viajar a São Paulo, o Fluminense entrará em campo pela Libertadores. Com Martinelli e Canobbio à disposição, o adversário será o Independiente Rivadavia (ARG), quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos.