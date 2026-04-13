Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Zubeldía terá problemas para escalar o Fluminense na próxima rodada do Brasileiro
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