Luis Zubeldía, em coletiva pelo Fluminense após clássico contra FlamengoReprodução / YouTube
"No segundo tempo, tentamos voltar para a partida. Sofremos dois contra-ataques rápidos na segunda etapa. Corrigimos um pouco das características dos jogadores, os que começaram foram muito bem. Convertemos [o gol] e poderíamos ter empatado ou eles ampliarem o resultado. Poderia ter tido qualquer resultado no segundo tempo. Um empate, um 2 a 1, 3 a 1, inclusive virar. O futebol tem isso. Um tempo que não jogamos bem e, claro, a responsabilidade é minha, mais do que dos atletas, principalmente pelo primeiro tempo", disse.
Ele também falou sobre a substituição de Lucho Acosta, que saiu logo nos primeiros minutos devido a uma lesão.
O Tricolor vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. Zubeldía comentou sobre as partidas recentes e voltou a ressaltar a garra da equipe em tentar tirar a diferença do Flamengo.
"Estamos falando de dois times fortes. Se nós colocamos a régua alta, é porque estamos fazendo boas partidas. Hoje, fizemos um primeiro tempo, a meu entender, ruim. Por mérito ao rival, responsabilidade minha também, assumo, aceito e reconheço. Mas eu creio que a equipe, ainda assim, fez um primeiro tempo abaixo do que temos feito, e com um 2 a 0, nós lutamos até o fim da partida. Perder faz parte do trajeto da temporada. Não queríamos perder, obviamente, mas a equipe competiu até o último momento. A equipe, mesmo não fazendo as coisas bem, brigou até o final", afirmou.
O Tricolor volta a campo para encarar o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana.
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