Luis Zubeldía, em coletiva pelo Fluminense após clássico contra Flamengo - Reprodução / YouTube

Luis Zubeldía, em coletiva pelo Fluminense após clássico contra FlamengoReprodução / YouTube

Publicado 12/04/2026 21:06

Rio — O técnico Luis Zubeldía assumiu a culpa pela derrota do Fluminense para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o treinador também destacou, em coletiva de imprensa após o duelo, como o clube lutou para tentar o empate, depois de um primeiro tempo ruim.



"No segundo tempo, tentamos voltar para a partida. Sofremos dois contra-ataques rápidos na segunda etapa. Corrigimos um pouco das características dos jogadores, os que começaram foram muito bem. Convertemos [o gol] e poderíamos ter empatado ou eles ampliarem o resultado. Poderia ter tido qualquer resultado no segundo tempo. Um empate, um 2 a 1, 3 a 1, inclusive virar. O futebol tem isso. Um tempo que não jogamos bem e, claro, a responsabilidade é minha, mais do que dos atletas, principalmente pelo primeiro tempo", disse.



Ele também falou sobre a substituição de Lucho Acosta, que saiu logo nos primeiros minutos devido a uma lesão.

"São decisões que, às vezes, são inesperadas porque os planos são um e depois muda com cinco ou seis minutos. Tive que tomar a decisão rápido. Não gosto de assinalar um nome ou outro, de quem entrou ou não, porque me parece injusto. No momento que jogamos mal, que foi um tempo ou mais de um tempo, o responsável absoluto sou eu, independente dos nomes. Nesse momento, o Flamengo fez melhor as coisas, além do acidente do Lucho Acosta, que mudou um pouquinho [o planejamento]."



O Tricolor vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. Zubeldía comentou sobre as partidas recentes e voltou a ressaltar a garra da equipe em tentar tirar a diferença do Flamengo.



"Estamos falando de dois times fortes. Se nós colocamos a régua alta, é porque estamos fazendo boas partidas. Hoje, fizemos um primeiro tempo, a meu entender, ruim. Por mérito ao rival, responsabilidade minha também, assumo, aceito e reconheço. Mas eu creio que a equipe, ainda assim, fez um primeiro tempo abaixo do que temos feito, e com um 2 a 0, nós lutamos até o fim da partida. Perder faz parte do trajeto da temporada. Não queríamos perder, obviamente, mas a equipe competiu até o último momento. A equipe, mesmo não fazendo as coisas bem, brigou até o final", afirmou.



O Tricolor volta a campo para encarar o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana.