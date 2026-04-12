Savarino tenta incentivar o time após marcar o gol do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Savarino tenta incentivar o time após marcar o gol do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 12/04/2026 20:42





"No primeiro tempo a gente não pegou muito a bola. Eu acho que no nosso time tem essa característica. Quando não temos a bola, sofremos muito. Mas é assim, jogo difícil, contra o Flamengo, sempre foi assim. No segundo tempo, tivemos mais a bola, tivemos chances para empatar o jogo, mas não alcançamos", disse. Rio — O meia Savarino, do Fluminense, analisou a derrota para o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que marcou o gol tricolor, avaliou que o time teve chances para empatar o jogo, mas não conseguiu aproveitá-las."No primeiro tempo a gente não pegou muito a bola. Eu acho que no nosso time tem essa característica. Quando não temos a bola, sofremos muito. Mas é assim, jogo difícil, contra o Flamengo, sempre foi assim. No segundo tempo, tivemos mais a bola, tivemos chances para empatar o jogo, mas não alcançamos", disse.

O atleta projetou os próximos duelos para brigar no topo do Brasileirão. "Temos que continuar brigando. Se queremos brigar ali em cima, temos que ganhar os próximos jogo ali pela frente."

O Tricolor volta a campo para encarar o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana.