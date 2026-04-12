Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, em pronunciamento deste domingo (12)Reprodução / Instagram
"A premissa principal aqui é de que a alteração do jogo, de sábado para domingo, não traz nenhum prejuízo efetivo ao Fluminense. Acho que o resultado que a gente poderia ter no sábado, a gente pode ter no domingo. Isso não muda absolutamente nada do que vai acontecer em campo. O que aconteceu, e que muita gente criticou, é que o Fluminense de fato deixa de ter uma vantagem em relação ao rival por conta de um problema que aconteceu na logística dele. E o Fluminense, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem de enfrentar rival que fosse do futebol brasileiro", disse.
Inicialmente marcado para sábado (11), o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo devido a um pedido do Rubro-Negro. O clube estreou na Libertadores contra o Cusco na quarta-feira (8) e a partida acabou quase 23h30 (de Brasília). O voo atrasou e a delegação pousou no Galeão perto de 19h20 (de Brasília) desta quinta-feira (9). Em nota, a CBF informou que atendeu "pedido dos dois clubes".
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O presidente do Fluminense também falou da boa relação que tem com o Flamengo. "Eu posso dizer a vocês que, ao longo da nossa gestão, a relação com o Flamengo sempre foi muito boa e sempre houve atos de reciprocidade de parte a parte. Tanto na gestão do Maracanã como antes dos jogos. A nossa rivalidade é muito restrita às quatro linhas e fora a gente tem uma boa relação."
Além disso, o mandatário reconheceu que a comunicação institucional sobre o adiamento não foi bem feita e se desculpou com os torcedores tricolores que se programaram para ir ao duelo. "Muita gente que se programou para estar no Maracanã no sábado e que não poderia estar no domingo. Muita gente que viria de fora do Rio e não pode vir. Então, em relação a esses torcedores, o Fluminense pede desculpas e vai tomar todas as medidas para que esses torcedores sejam recompensados", concluiu.
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