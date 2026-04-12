Leila Pereira, presidente do Palmeiras - Lula Marques / Agência Brasil

Leila Pereira, presidente do PalmeirasLula Marques / Agência Brasil

Publicado 12/04/2026 14:53





O clube paulista argumenta que apenas uma equipe foi beneficiada, enquanto outras tiveram pedidos semelhantes negados, de acordo com o "ge".



Além disso, o Palmeiras também contesta a suspensão de oito partidas do técnico Abel Ferreira, devido a expulsões no Campeonato Brasileiro. Ele será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima quarta-feira (15), em segunda instância, após recurso da defesa. Rio — O Palmeiras enviará ofícios à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao longo desta semana questionando decisões da entidade nos últimos dias. Uma delas é o adiamento do clássico entre Fluminense e Flamengo , remarcado de sábado (11) para domingo (12), devido a um atraso no voo do Rubro-Negro de volta do Peru, onde o time disputou um jogo pela Libertadores, contra o Cusco, na útima quarta-feira (8).O clube paulista argumenta que apenas uma equipe foi beneficiada, enquanto outras tiveram pedidos semelhantes negados, de acordo com o "ge".Além disso, o Palmeiras também contesta a suspensão de oito partidas do técnico Abel Ferreira, devido a expulsões no Campeonato Brasileiro. Ele será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima quarta-feira (15), em segunda instância, após recurso da defesa.

'Essencial que haja imparcialidade'

Em comunicado publicado no sábado, a equipe paulista já havia demonstrado seu descontentamento com as decisões da CBF, e disparou críticas diretas ao adiamento do Fla-Flu.

"Não nos cabe entrar no mérito do pleito [do adiamento]; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade. Em um calendário reconhecidamente desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades logísticas – incluindo o Palmeiras – e, por isso, é essencial que haja imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o campeonato", aponta o texto.

Recentemente, o Mirassol teve um pedido de mudança do horário do jogo contra o Remo negado, mesmo que tivesse que entrar em campo 52 horas depois de jogar o segundo tempo da partida contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, paralisada pela chuva no interior.

O Palmeiras também lembrou que entrou com um pedido de efeito suspensivo para que Abel pudesse estar à beira do campo no clássico contra o Corinthians, neste domingo, negado pela entidade. "Em inúmeros casos semelhantes, o mesmo tribunal atendeu a essa solicitação, como forma de garantir o amplo direito à defesa; com o treinador do Palmeiras, contudo, observa-se tratamento desigual, destoando dos princípios da isonomia."

Entenda o adiamento

Inicialmente marcado para sábado, o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo devido a um pedido do Rubro-Negro. O clube estreou na Libertadores contra o Cusco na quarta-feira.

A partida acabou quase 23h30 (de Brasília). O voo atrasou e a delegação pousou no Galeão perto de 19h20 (de Brasília) desta quinta-feira (9). Em nota, a CBF informou que atendeu "pedido dos dois clubes".