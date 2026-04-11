Goleiros voltam a se encontrar depois da disputa de pênaltis na final do Cariocão - Gilvan de Souza/Flamengo

Goleiros voltam a se encontrar depois da disputa de pênaltis na final do CariocãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/04/2026 09:19

Rio - Um Fla-Flu sempre é especial, independente do momento dos times e da individualidade dos jogadores. Porém, no clássico deste domingo (12), uma marca internacional pode ser batida por Fábio ou Rossi, goleiros de Flamengo e Fluminense.

Empatados em primeiro lugar no quesito, os dois são os arqueiros com mais partidas sem sofrer gols — os chamados 'clean sheets' — desde o começo de 2025. Até este fim de semana, foram contabilizadas 42 partidas sem que as metas dos clubes fossem vazadas, quando defendidas por eles.

No clássico de logo mais, o posto pode ser assumido por um dos dois, basta que o Rubro-Negro ou o Tricolor vençam sem sofrer gols — por 1 a 0, 2 a 0, e assim por diante. Sendo assim, o goleiro que não for vazado se tornará, isolado, aquele com mais 'clean sheets' no mundo, desde janeiro do ano passado.

Caso o empate em 0 a 0 persista no placar, os dois seguirão empatados no quesito e o desempate ficará para os próximos jogos das equipes. Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão.