Goleiros voltam a se encontrar depois da disputa de pênaltis na final do CariocãoGilvan de Souza/Flamengo
Fábio e Rossi disputam liderança mundial em estatística no Fla-Flu
Empatados, ambos são os goleiros com mais partidas sem sofrer gols no mundo desde o início de 2025
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O Fla-Flu passou de sábado (11) para domingo (12)
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A Seleção também garantiu vaga antecipada na semifinal do Sul-Americano da categoria
Titular do Botafogo é dúvida para o jogo diante do Coritiba
As duas equipes vão se enfrentar no domingo (12), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos
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Ele contou que tem uma relação muito boa com o atacante, que é amigo do craque argentino
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