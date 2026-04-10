Comemoração da comissão e dos jogadores da seleção brasileira sub-17 - Nelson Terme/CBF

Comemoração da comissão e dos jogadores da seleção brasileira sub-17Nelson Terme/CBF

Publicado 10/04/2026 22:27 | Atualizado 10/04/2026 22:36

O Brasil está classificado para a Copa do Mundo sub-17 de 2026. A conquista da vaga veio com a vitória sobre a Argentina por 3 a 0 no no Estádio Ameliano Villeta, no Paraguai, nesta sexta-feira (10), pelo Sul-Americano da categoria. Com o resultado, a Seleção também garantiu vaga na semifinal da competição continental.

O jogo também foi marcado por uma acusação de racismo feita por jogadores da seleção brasileira contra um argentino, aos 22 minutos do segundo tempo. O árbitro ouviu as reclamações, mas não o protocolo antirracismo não foi acionado.



Depois do apito final, houve confusão. Depois que a situação foi controlada, os jogadores do Brasil puderam seguir com a comemoração no gramado.

Gols e agenda da Seleção



Riquelme abriu o placar para a Amarelinha e ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo. Já na reta final da etapa complementar, Eduardo Conceição deu números finais ao jogo.



Garantida no Mundial, a Seleção volta a campo no domingo (12) para encarar a Venezuela, a partir das 17h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Sul-Americano Sub-17. A partida acontecerá novamente no Estádio Ameliano Villeta.