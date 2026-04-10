Comemoração da comissão e dos jogadores da seleção brasileira sub-17Nelson Terme/CBF
Brasil vence a Argentina e garante vaga na Copa do Mundo sub-17; jogo tem acusação de racismo
A Seleção também garantiu vaga antecipada na semifinal do Sul-Americano da categoria
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Titular do Botafogo é dúvida para o jogo diante do Coritiba
As duas equipes vão se enfrentar no domingo (12), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos
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Ele contou que tem uma relação muito boa com o atacante, que é amigo do craque argentino
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