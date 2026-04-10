Contratado para substituir Filipe Luís, Leonardo Jardim soma bons resultados no comando do clube - Gilvan de Souza/Flamengo

Contratado para substituir Filipe Luís, Leonardo Jardim soma bons resultados no comando do clubeGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/04/2026 19:05

Rio - Leonardo Jardim foi só elogios ao falar de Danilo em entrevista ao programa 'Mengocast', 'da Flamengo TV'. O técnico do Flamengo destacou que o defensor soube envelhecer no futebol e afirmou que ele tem uma "atitude impecável".

"Danilo traduz naquele pequeno grupo de jogadores que sabem envelhecer no futebol. Digo isto porque muitos não sabem envelhecer no futebol, porque querem jogar aos 35 a mesma coisa que jogavam aos 30 e aos 25. O Danilo com certeza quer jogar, mas ele sabe que a sua qualidade e o seu impacto dentro da equipe é maior do que somente jogar. Foi um dos jogadores que me ajudaram nessa integração, sempre com predisposição espetacular para o treino, uma atitude impecável, sempre a colaborar jogando ou não jogando. Sempre com a mesma atitude, empenho e a defender nossos valores".

"Isso com certeza o Ancelotti também vê na Seleção e quer um jogador destes. Saber envelhecer desta profissão, que é o futebol, não é para todos. Tenho conhecido alguns jogadores que têm esse perfil, mas tenho conhecido outros que, infelizmente, não conseguem envelhecer dentro do futebol. Tive um jogador de uma seleção internacional, e no Monaco, quando ele saiu, disse: 'se não for para jogar, eu paro'. Era um jogador que poderia ajudar mais dois ou três anos. Ele não aceitava ser suplente de uma equipe ou não jogar".

O treinador também revelou que já teve uma conversa com Danilo sobre o futuro do defensor no esporte após a aposentadoria. Leonardo Jardim ressaltou que o jogador é apaixonado por futebol.

"Pessoalmente, eu já tive essa conversa com o Danilo. Já conversamos sobre essa possibilidade, porque ele é um apaixonado pelo futebol. Gosta do treino, do jogo, de estar presente. Com certeza que, se não der continuidade no futuro a jogar mais um ou dois anos ou não jogar, ele vai estar integrado. Não será só o Flamengo que vai querer. Esse tipo de perfil de jogador é sempre muito útil em qualquer organização e em qualquer clube de média e grande dimensão".