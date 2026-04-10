Cebolinha em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Cebolinha em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 10/04/2026 13:27





O jogador não deve renovar com o Rubro-Negro, mas, mesmo assim, a saída tende a ser dificultada - ainda mais para um rival direto no futebol brasileiro. As informações são da 'ESPN'. Rio - Com futuro incerto no Flamengo , Cebolinha desperta o interesse do Corinthians. O Timão estuda fazer uma investida no meio do ano, quando o atacante fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.O jogador não deve renovar com o Rubro-Negro, mas, mesmo assim, a saída tende a ser dificultada - ainda mais para um rival direto no futebol brasileiro. As informações são da 'ESPN'.

Os paulistas não pretendem desistir em caso de uma tentativa frustrada entre junho e julho. Há a possibilidade de selar acordo para ter o atleta somente em janeiro de 2027.