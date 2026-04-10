Rio - Com futuro incerto no Flamengo, Cebolinha desperta o interesse do Corinthians. O Timão estuda fazer uma investida no meio do ano, quando o atacante fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.
O jogador não deve renovar com o Rubro-Negro, mas, mesmo assim, a saída tende a ser dificultada - ainda mais para um rival direto no futebol brasileiro. As informações são da 'ESPN'.
Os paulistas não pretendem desistir em caso de uma tentativa frustrada entre junho e julho. Há a possibilidade de selar acordo para ter o atleta somente em janeiro de 2027.
Nesta temporada, Cebolinha soma três gols e uma assistência em 16 jogos pelo Flamengo, oito como titular. O atacante tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro.
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