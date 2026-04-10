Nova camisa branca do Flamengo tem detalhes em vermelho e listras rubro-negras - Divulgação/Adidas

Nova camisa branca do Flamengo tem detalhes em vermelho e listras rubro-negrasDivulgação/Adidas

Publicado 10/04/2026 10:37



A nova camisa branca do Flamengo agora tem imagens oficiais. A Adidas apresentou nesta sexta-feira (10) o Manto 1 Branco, nova nomenclatura do segundo uniforme rubro-negro em decisão de marketing para ressaltar que o clube tem torcida em todo lugar e não joga como visitante.

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O novo uniforme do Flamengo tem como novidade o retorno das faixas rubro-negras no peito, que não apareciam desde 2019, ano histórico da conquista da Libertadores e do Brasileirão com Jorge Jesus. As três listras, o escudo e a marca da fornecedora são em vermelho, enquanto o calção é preto e os meiões, brancos.



As vendas da camisa branca começam nesta sexta, no site da Adidas Brasil, nas lojas e no e-commerce oficial do clube. O valor partir de R$ 449,99 (modelo adulto).



As versões da camisa branca do Flamengo



- A Authentic tem a mesma tecnologia que o material esportivo utilizado pelos jogadores nas partidas. Além disso, o escudo e o símbolo da Adidas são em material lenticular, uma inovação da marca que traz efeitos visuais para a peça quando está em movimento.



-Há também versões de torcedor, manga longa, infantil e mini kit.