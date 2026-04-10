Alex Sandro em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Alex Sandro em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 10/04/2026 16:08

Rio - Em recuperação de lesão muscular na coxa direita, Alex Sandro já treina com o elenco do Flamengo e pode voltar a ser relacionado diante do Fluminense . O clássico será no domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda é cedo, mas há expectativa de que o lateral-esquerdo esteja à disposição.

O defensor não entra em campo desde o empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 22 de março. Na ocasião, saiu no intervalo para a entrada de Ayrton Lucas.



Por outro lado, Erick Pulgar e Jorginho seguirão de fora. O chileno tem uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito e, o ítalo-brasileiro, um problema muscular na panturrilha esquerda. Ambos estão entregues ao departamento médico rubro-negro.

Mais próximos do retorno

Cebolinha e Saúl deram mais um passo para retornar aos gramados. A dupla voltou a fazer atividades parciais com o grupo nesta sexta-feira (10). O atacante se recupera de uma fratura na costela e, o volante, de uma cirurgia no calcanhar esquerdo.