Caio Henrique já disputou 210 jogos pela equipe francesa, onde deu 40 assistênciasFrederic Dides/AFP
Flamengo monitora lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Fluminense
Brasileiro está no Mônaco, da França, desde 2020
Flamengo encaminha renovação do contrato de Bruno Henrique
Restam poucos detalhes para que o vínculo seja assinado
Leonardo Jardim faz elogios e destaca que Danilo soube 'envelhecer no futebol'
Técnico do Flamengo ressaltou que isso 'não é para todos'
Flamengo monitora lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Fluminense
Brasileiro está no Mônaco, da França, desde 2020
Campeões pelo Flamengo se reúnem com Jorge Jesus em aniversário de Everton Ribeiro
Ex-jogadores e treinador português participaram de chamada de vídeo para parabenizar o camisa 10 do Bahia
Alex Sandro pode ser novidade no Flamengo diante do Fluminense
Lateral-esquerdo não entra em campo desde março; Cebolinha e Saúl avançam em recuperação
Atacante do Flamengo, Cebolinha desperta o interesse do Corinthians
Timão estuda fazer investida já no meio do ano, mas negócio é considerado difícil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.