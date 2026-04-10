Caio Henrique já disputou 210 jogos pela equipe francesa, onde deu 40 assistências - Frederic Dides/AFP

Caio Henrique já disputou 210 jogos pela equipe francesa, onde deu 40 assistênciasFrederic Dides/AFP

Publicado 10/04/2026 16:42

Rio - Em busca de um lateral-esquerdo para cobrir a possível saída de Alex Sandro ao final da temporada, o Flamengo monitora a situação de Caio Henrique, de 28 anos, segundo o jornalista Felipe Silva, da 'ESPN'. O jogador já teve passagem memorável pelo futebol carioca, porém jogando pelo rival Fluminense.

Atualmente, o ex-Flu defende o Mônaco, da França, desde 2020. Segundo o jornalista, o Flamengo já teria tentado a contratação do lateral em fevereiro deste ano, a pedido do ex-treinador Filipe Luís, mas não conseguiu. Mesmo com a troca de treinador, Caio Henrique segue sendo bem avaliado pela diretoria, que pretende tentar contratá-lo na janela do meio do ano.

Revelado nas categorias de base do Santos e com longo período no Atlético de Madrid no currículo — passando por empréstimo em Paraná e Grêmio —, o lateral brasileiro jogou pelo Tricolor das Laranjeiras na temporada de 2019, emprestado, quando foi comandado por Fernando Diniz.

A relação entre o lateral e o treinador se estreitou a ponto de Diniz convocar Caio Henrique para vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez, em 2023. Nos últimos anos, com a chegada de Ancelotti, o jogador voltou a ser convocado e é cotado para estar na lista final da Copa do Mundo, a ser disputada entre junho e julho deste ano, em Estados Unidos, México e Canadá.