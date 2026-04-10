Campeões da Libertadores de 2019 pelo Flamengo se reuniram para parabenizar Everton RibeiroReprodução
Campeões pelo Flamengo se reúnem com Jorge Jesus em aniversário de Everton Ribeiro
Ex-jogadores e treinador português participaram de chamada de vídeo para parabenizar o camisa 10 do Bahia
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