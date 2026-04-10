Campeões da Libertadores de 2019 pelo Flamengo se reuniram para parabenizar Everton Ribeiro - Reprodução

Campeões da Libertadores de 2019 pelo Flamengo se reuniram para parabenizar Everton RibeiroReprodução

Publicado 10/04/2026 16:30

Rio - Ídolos do Flamengo, os campeões da Libertadores de 2019 se reuniram em uma chamada de vídeo para parabenizar o meia Everton Ribeiro, do Bahia, pelo aniversário. O meio-campista completa 37 anos nesta sexta-feira (10) e reencontrou os ex-companheiros, que já encerraram a carreira, além do técnico Jorge Jesus, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Participaram da chamada de vídeo Diego Alves, Diego Ribas, Filipe Luís e Rafinha, além do técnico Jorge Jesus. O reencontro do elenco histórico mexeu com o coração dos rubro-negros nas redes sociais, que se manifestaram com diversas mensagens. O Flamengo fez uma publicação parabenizando Everton Ribeiro pelo dia e relembrou as conquistas do meio-campista.

"Chegou o dia de comemorar a vida de um dos grandes ídolos do clube neste século. Bicampeão brasileiro (2019 e 2020) e da Supercopa (2020 e 2021), tricampeão carioca (2019/20/21), campeão da Recopa (2020) e da Copa do Brasil (2022), Everton Ribeiro sempre será lembrado como um dos capitães que levaram o Flamengo ao topo da América em Lima (2019) e Guayaquil (2022). Feliz aniversário, Miteiro", publicou.

O reencontro da geração de 2019 também reuniu Jorge Jesus e Filipe Luís, dois treinadores campeões da Libertadores pelo Flamengo. Filipe Luís foi campeão como jogador sendo comandado pelo português em 2019, além de 2022 com Dorival Junior. No ano passado, já como técnico, levou o Rubro-Negro ao topo da América do Sul mais uma vez.

Contratado em 2017, Everton Ribeiro defendeu o Flamengo até o fim de 2023. O meia disputou 391 jogos, marcou 45 gols e deu 64 assistências, além de 11 títulos. Desde 2024, o jogador defende o Bahia, onde conquistou o bicampeonato baiano (2025 e 2026) e a Copa do Nordeste (2025). Revelado no Corinthians, também passou por São Caetano, Coritiba, Cruzeiro e Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes.