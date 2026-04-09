Expulsão de Evertton Araújo contra o Corinthians gerou polêmica nos bastidores - Gilvan de Souza/Flamengo

Expulsão de Evertton Araújo contra o Corinthians gerou polêmica nos bastidoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/04/2026 19:07

Rio - Denunciado pela expulsão em Corinthians x Flamengo , Evertton Araújo foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado nesta quinta-feira (9). O atleta rubro-negro corria risco de ser suspenso por até seis jogos, mas não voltará a desfalcar a equipe nas próximas rodadas do Brasileirão.

A sessão julgou Evertton por, segundo a súmula da partida, "cartão vermelho direto aos sete minutos do segundo tempo por jogo brusco grave ao atingir um adversário com as travas da chuteira em alta intensidade". O lance foi enquadrado no artigo 254, parágrafo primeiro, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e o jogador foi defendido pelo advogado do Flamengo, Michel Assef.

"Está muito claro o lance. Inclusive, a prova apresentada pela procuradoria favorece o Flamengo. O VAR, na verdade, tá falando: 'Isso é cartão amarelo, vamos pedir revisão'. Não houve revisão. O cartão vermelho foi exagerado. Portanto, o Flamengo só pode requerer a absolvição do Evertton porque esse lance não passaria de um cartão amarelo", disse o advogado.



Em resposta, ao final do julgamento, o auditor relator do STJD, Luiz Gabriel Neves, concordou com Michel Assef e absolveu o volante: "Dou toda razão à defesa, realmente, lance de jogo, ele vai na bola, o jogador se antecipou, para mim ficou muito claro. Não há jogada violenta, agressão, sequer ato desleal", decretou.

Evertton Araújo já havia cumprido suspensão automática pelo cartão vermelho contra o Corinthians — no jogo seguinte, diante do RB Bragantino — e, com a decisão do Tribunal, não desfalcará mais o Flamengo. Assim, o volante está à disposição de Leonardo Jardim para o Fla-Flu do próximo domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã.