Arrascaeta é capitão do Flamengo e veste a camisa 10 eternizada por Zico - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta é capitão do Flamengo e veste a camisa 10 eternizada por ZicoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/04/2026 18:00

Rio - O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Guilherme Delaroli (PL), propôs conceder a Giorgian de Arrascaeta, ídolo do Flamengo , a Medalha Tiradentes, maior honraria do Estado.

Ele ressaltou os títulos conquistados pelo uruguaio no Flamengo e sua consolidação como um dos pilares do elenco, desde que chegou ao clube, em 2019.

Delaroli citou a participação de Arrascaeta no gol de empate contra o River Plate, na final que deu o bicampeonato da Libertadores ao Fla, como um dos feitos mais inesquecíveis do meia com o manto.

"Eu sempre digo que quando o Flamengo vai bem, o futebol do Rio também vai bem. E o Arrascaeta é um dos grandes símbolos desse momento que o time vive desde 2019. Já foram três Libertadores, três brasileiros e com certeza vem muito mais por aí. Afinal, o Arrasca é o uruguaio mais carioca do mundo", disse Delaroli.

A Medalha Tiradentes é a honraria mais alta entregue pela Alerj, destinada a pessoas — físicas ou jurídicas — que prestam serviços importantes à sociedade e ao Estado do Rio de Janeiro.

A condecoração é concedida todos os anos e já foi dada a nomes como: Vini Jr; Ronaldo Fenômeno; Adriano Imperador; Neymar; Gerson; Paulinho (ex-Vasco); e Jorge Jesus.