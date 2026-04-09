Christian Cueva, do Peru, em ação contra o Brasil, na Copa América de 2019Carl de Souza/AFP
Ídolo peruano critica árbitro em estreia do Flamengo na Libertadores: 'Ladrão'
Jogador xingou o juiz Derlis López nas redes sociais
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Uruguaio teve boa atuação na estreia rubro-negra na fase de grupos da Libertadores
Arrascaeta se isola como estrangeiro com mais jogos pelo Flamengo
Atleta vestiu a camisa rubro-negra em 370 partidas, ultrapassando o paraguaio Modesto Bría
Jornal critica arbitragem em lances a favor do Flamengo: 'Escândalo do VAR'
Rubro-Negro vence na Libertadores por 2 a 0 e conta com gol do Cusco anulado por impedimento
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Titular após quase dois meses, Bruno Henrique faz grande jogo na altitude
Atacante marcou o gol que abriu o placar para o Flamengo contra o Cusco, pela Libertadores
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