Christian Cueva, do Peru, em ação contra o Brasil, na Copa América de 2019 - Carl de Souza/AFP

Christian Cueva, do Peru, em ação contra o Brasil, na Copa América de 2019Carl de Souza/AFP

Publicado 09/04/2026 15:49

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Cusco , na altitude de 3.350 metros do Estádio Inca Garcilaso de la Vega, não foi somente motivo de alívio para os flamenguistas, mas também de revolta para os peruanos. O gol anulado e a não expulsão de Gonzalo Plata foram as maiores reclamações dos rivais. Em suas redes sociais, um ídolo peruano com passagens pelo futebol brasileiro criticou a arbitragem.

Trata-se de Christian Cueva, ex-Santos e São Paulo, que passou pelo futebol brasileiro entre 2016 e 2020. O jogador, que muitas vezes vestiu a camisa 10 da seleção peruana e disputou a Copa do Mundo de 2018, atualmente defende o Juan Pablo II Colege, do Peru. Nas redes sociais, ele disparou contra o árbitro paraguaio Derlis López: "Ladrão filho da p...", publicou.

O lance do gol anulado do Cusco aconteceu aos 20 minutos da segunda etapa, quando a partida ainda estava 1 a 0 para o Flamengo, e gerou repercussão por ter sido causado por um impedimento milimétrico, na origem da jogada. A decisão do juiz foi tomada após revisão do VAR, que não contava com a tecnologia de impedimento semiautomático.

Porém, o momento que mais gerou polêmica foi a solada de Plata no meia Colitto, aos cinco minutos do segundo tempo. Muitas reclamações partiram dos jogadores da equipe peruana por um cartão vermelho para o ponta equatoriano, mas com nova revisão do árbitro de vídeo, o juiz de campo considerou a ação involuntária e não puniu Plata com cartão.

No fim, o Flamengo ainda ampliou o placar para 2 a 0 e garantiu a vitória fora de casa na estreia da Libertadores, deixando os peruanos na bronca com a arbitragem. O próximo compromisso do Rubro-Negro na competição será contra o Independiente Medellín-COL, na próxima quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.