Leonardo Jardim no jogo entre Cusco e Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim no jogo entre Cusco e FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/04/2026 00:43

Peru - Leonardo Jardim valorizou a atitude e o empenho dos jogadores ao analisar a vitória do Flamengo sobre o Cusco por 2 a 0 , nesta quarta-feira (8), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, pela Libertadores. O Rubro-Negro encarou o time peruano a pouco mais de 3.300 metros de altitude.

"Em termos gerais, fomos a equipe mais ofensiva e que criou mais situações de gol. Jogar aqui na altitude não é fácil. Tive ali uns pequenos relatórios que (mostravam que) o Flamengo, em 18 jogos jogos, só tinha cinco vitórias na altitude. Por isso, quero destacar aqui a atitude e o empenho dos jogadores, o profissionalismo que eles tiveram na abordagem do jogo".

O Rubro-Negro abriu o placar com Bruno Henrique. O Cusco chegou a empatar pouco depois, mas o VAR apontou um impedimento milimétrico no lance. Já na reta final, Arrascaeta deu números finais ao jogo.



"Com certeza. Quando jogamos na altitude, eu disse aos nossos jogadores: 'não podemos querer jogar como a equipe da casa, nesse caso o Cusco, porque é uma equipe habituada a bola nas costas, a dividir um pouco o jogo'. Nós temos que ter o nosso padrão, nossa ideia de jogo coletiva".

"Tentar sempre recuperar a bola, tê-la no chão e jogar dentro daquilo que são as nossas ideias, com uma equipe sempre compacta e próxima, que era para não sentir muito o desgaste da altitude. Acho que a equipe conseguiu cumprir bem essa ideia. Por isso, nós estivemos sempre muito próximos a defender, mas também de atacar. Isso nos permitiu ser competentes e conquistar os três pontos".

O treinador também foi questionado pela linha ofensiva para a partida desta noite. Em relação ao jogo contra o Santos, apenas Carrascal foi mantido. Jardim optou por iniciar a partida com Gonzalo Plata e Bruno Henrique nas vagas de Samuel Lino e Pedro.

"Uma coisa que e importante para nós é que quando jogamos na altitude, com dois dias de recuperação, é difícil ter um jogador descansado. Aproveitamos para fazer uma alteração do jogo do Santos para hoje não só no ataque mas também no meio e na linha defensiva para termos uma equipe fesca e ter uma melhor performance esportiva".