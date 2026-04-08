Paquetá no desembarque do Flamengo em Cusco, no Peru, local da estreiaGilvan de Souza/Flamengo
Paquetá revela ansiedade por estreia na Libertadores e sonha com título
Craque volta a entrar em campo pela competição depois de oito anos
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