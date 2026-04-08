Paquetá no desembarque do Flamengo em Cusco, no Peru, local da estreia - Gilvan de Souza/Flamengo

Paquetá no desembarque do Flamengo em Cusco, no Peru, local da estreiaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/04/2026 17:03

Rio - Atual campeão, o Flamengo estreia na Libertadores nesta quarta-feira (8), contra o Cusco-PER, em jogo marcado pelo retorno de Lucas Paquetá à competição. O meia, cria da Gávea, defendeu o Rubro-Negro na competição pela última vez em 2018, antes de se transferir para o futebol europeu. Em entrevista à "Conmebol", o craque comentou sobre o quão especial será essa reestreia.

"É uma competição que eu sonho em conquistar com essa camisa. Fiquei muito feliz como torcedor durante todos esses anos, vendo todas as conquistas do Flamengo, e hoje novamente poder estar entrando em campo para vestir a camisa do Flamengo nessa competição é especial para mim", disse Paquetá.



Em seguida, o camisa 20 do Mais Querido completou compartilhando um sonho: "Eu espero que eu possa conquistar essa competição e desfrutar também desse momento como jogador. Mas, além de tudo isso, o que eu mais penso em vivenciar é aquele trio elétrico comemorando com a torcida do Flamengo o título da Libertadores. Eu vou mentalizando o momento aqui na minha cabeça", concluiu.



Lucas Paquetá disputou sete partidas de Libertadores pelo Flamengo em 2018, temporada na qual a equipe se classificou em um grupo com River Plate-ARG, Emelec-EQU e Santa Fe-COL, e foi eliminada nas oitavas de finais pelo Cruzeiro. No ano seguinte, o craque foi vendido para o Milan-ITA e, nesta quarta (8), oito anos depois, volta a entrar em campo na competição pelo Rubro-Negro, que agora é tetracampeão.

Flamengo e Cusco-PER se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A, que também conta com Estudiantes-ARG e Independiente Medellín-COL. A partida de abertura do atual campeão na Libertadores será disputada no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, a 3.350 metros de altitude.