Leonardo Jardim tem um título, três vitórias e dois emaptes em um mês no comando do Mengão - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim tem um título, três vitórias e dois emaptes em um mês no comando do MengãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/04/2026 07:35

Rio — O Flamengo faz a sua estreia no grupo A da Copa Libertadores nesta quarta-feira (8), às 21h30, contra o Cusco, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru. Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro começa a caminhada em busca do penta enfrentando um adversário a 3.350 metros de altitude.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), ge tv (YouTube) e Paramount+ (streaming).

Como chega o Rubro-Negro





Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Lino.



LEIA MAIS: Adversário do Flamengo na Libertadores, Cusco FC mudou de nome e vive fase de reconstrução O técnico Leonardo Jardim chega ao duelo com desfalques importantes. Os volantes titulares Jorginho e Pulgar estão lesionados, assim como o atacante Everton Cebolinha, o lateral Alex Sandro e o meia Saúl. No entanto, De la Cruz, que era dúvida, viajou com a equipe e está à disposição.Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Lino.

Provável escalação do Cusco

Fundado em 2009 com o nome de Real Garcilaso, o Cusco, que mudou de nome e identidade em 2020, vem para a sua quinta participação na Libertadores. Silva e Colman são dúvidas para o confronto, e o treinador Alejandro Orfila ainda não contará com o defensor Fuentes, suspenso.



Portanto, o Cusco deve começar jogando com: Díaz; Ruidías, Carlos Gamarra, Ampuero e Bolívar; Colitto, Soto, Valenzuela e Manzaneda; Carabajal e Callejo

Arbitragem

Árbitro: Derlis López (Paraguai)

Assistentes Roberto Cañete (Paraguai) e José Cuevas (Paraguai)

VAR: Fernando López (Paraguai)