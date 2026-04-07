Visual de Arrascaeta no embarque para o Peru, local da estreia na Libertadores - Divulgação / Flamengo

Visual de Arrascaeta no embarque para o Peru, local da estreia na LibertadoresDivulgação / Flamengo

Publicado 07/04/2026 16:05 | Atualizado 07/04/2026 16:12

Rio - Camisa 10 do Flamengo , Arrascaeta mudou o visual e surpreendeu no treino desta terça-feira (7), no CT Ninho do Urubu. O meia-atacante pintou o cabelo e apareceu ruivo na última atividade antes da estreia na fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira (8). Em seguida, no embarque para o Peru, local da partida, o uruguaio já estava loiro.

O Rubro-Negro se prepara para enfrentar o Cusco, a 3.400 metros acima do nível do mar. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega.

Com cinco desfalques, Leonardo Jardim terá problemas para montar a escalação. Alex Sandro, Cebolinha, Jorginho, Pulgar e Saúl, em recuperação de lesão, estão fora.

Além dos peruanos, o Flamengo enfrentará Estudiantes (ARG) e Independiente Medellín (COL) no Grupo A da Libertadores.

Veja fotos de Arrascaeta durante o treino

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O visual final de Arrascaeta