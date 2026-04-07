João Gomes, do Wolves, disputa bola com o egípcio Mohamed Salah - Paul Ellis/AFP

João Gomes, do Wolves, disputa bola com o egípcio Mohamed SalahPaul Ellis/AFP

Publicado 07/04/2026 14:24

Rio - O Flamengo pode ter uma ótima notícia na próxima janela de transferências. Praticamente rebaixado com o Wolverhampton no campeonato inglês, João Gomes, cria do Ninho do Urubu, está sendo disputado por quase todos os times do 'Big Six' da Inglaterra. O Wolves pede 60 milhões de libras (cerca de R$ 410 milhões) pelo volante, e o Rubro-Negro tem direito a 10% do valor da venda.

De acordo com o portal inglês "Caught Offside", os principais interessados por João Gomes são Chelsea, Manchester United e Liverpool. Além dos três, Manchester City e Tottenham correm por fora, mas também miram o volante. A prioridade do cria da Gávea é seguir no futebol inglês, ainda que também exista o interesse de equipes como a Napoli, da Itália, e o Atlético de Madrid, da Espanha.

Segundo o portal, o jogador já teria admitido interesse em defender o Liverpool, o que poderia ajudar nas negociações. Porém, o Manchester United também entra forte na disputa, pois precisará de um nome para substituir Casemiro, que já anunciou sua saída ao fim da temporada. O Chelsea também tem bons motivos para investir no ex-Fla, visto que deve perder Enzo Fernández para o Real Madrid na próxima janela.

Com o Wolverhampton na lanterna e praticamente rebaixado, a tendência é que a transferência de João Gomes seja facilitada. O clube vinha adotando uma postura rígida diante da possível saída do volante, sendo pouco flexível em relação ao valor. Porém, caso a queda se concretize, é provável que o clube aceite abaixar a pedida para a casa dos 40 a 45 milhões de libras (R$ 270 milhões e R$ 310 milhões).

Sendo assim, atendendo aos 10% previstos em contrato, o Flamengo deve receber algo entre 27 e 40 milhões de reais com a transferência do jogador, que provavelmente será acertada na janela de verão do futebol europeu, a ser aberta no dia 1º de julho.